الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«ربي ادخلني مدخل صدق».. موعد وأدعية ليلة النصف من شعبان 2022

دعاء
دعاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة القادمة، مؤكدة أنها ستبدأ من مغرب يوم الخميس ١٤ شعبان الذي يوافق يوم 17 مارس الجاري، حتى فجر الجمعة ١٥ شعبان الذي يوافق يوم 18 مارس المقبل.

 

أدعية ليلة النصف من شعبان 2022

 

وأوضحت دار الإفتاء الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان. 

وأكدت دار الإفتاء أن أحد أهم الأدعية: "اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا على في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي، وأثبني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزقا موفقا للخيرات، فإنك قولت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب".

وأضافت على موقعها أن أحد أهم الأدعية والتي تندرج تحت بند "المستحبة": "إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المعظم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

 

دعاء ليلة النصف من شعبان

ومن ضمن أدعية ليلة النصف من شعبان: "دعاء ليلة النصف من شعبان، ما جاء في القرآن الكريم بقوله تعالى «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب"، مضيفة أنه من ضمن الأدعية: "رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا»، كذلك قوله تعالي «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا".

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