ضبط كمية من الأدوية البشرية حاول تهريبها متهمين

تمكنت جمارك الإدارة الثانية بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد حسن الحكش، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 2672 اشتبه محمد مكاوي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم السعودية نظرا لارتباكه، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أوضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تكليف عماد محروس مأمور تفتيش الركاب ومحمد عبد الوهاب رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 3000 شريط بنادول إكسترا أدفانس ونايت بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد حسن الحكش مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 59 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.