الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عصابة نسائية.. 3 فتيات من الهنجرانية في تشكيل لسرقة المواطنين بشوارع العجوزة

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 3 فتيات من الهنجرانية، قمن بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في العجوزة، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب عدة سرقات، فتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهن إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط 3 فتيات من الهنجرانية، في سرقة المواطنين بشوارع العجوزة، وتكوينهن تشكيلا عصابيا للسرقة.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وبإعداد كمين لهن تم ضبطهن، وبمواجهتهن اعترفن بسرقة عدد من المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

رجال المباحث مديرية أمن الجيزة الهنجرانية المواطنين العجوزة سرقات

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