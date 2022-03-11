الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة و1240 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت حملة شنتها مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 5 أسلحة نارية "3 طبنجات، و 3 فرد خرطوش"، وضبط 850 جرام حشيش، و 125 جرام هيروين، و950 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وضبطت الحملة 42 قضية تموينية متنوعة شملت "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية 1240 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 650 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، و حبس مستأنف، و غرامات جزئية مستأنف.

حملة مديرية أمن كفر الشيخ اللواء أشرف صلاح اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث

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وائل لطفي

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