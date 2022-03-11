الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات القطار في منيا القمح بالشرقية

جثة
جثة

لقى ساع بجامعة الأزهر بالشرقية، مصرعه اليوم، إثر تصادم القطار به أمام مزلقان قرية الجديدة دائرة مركز شرطة منيا القمح، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول جثة مواطن يعمل ساعى بجامعة الأزهر الشريف يبلغ من العمر 54 عاما، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية  تصادم القطار به أمام مزلقان قرية الجديدة منيا القمح القمح، وحرر  محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.

ساعي تصادم القطار مزلقان منيا القمح مستشفى النيابة العامة

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وائل لطفي

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