مسلسلات رمضان 2022.. قصة مسلسل محمد رمضان عقب طرح البوستر الدعائي له

قارب الفنان محمد رمضان على إنهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد المشوار، والذي انطلق تصويره منذ فبراير الماضي، ويشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم 2022 .

ويصور رمضان العمل لعدد ساعات عديدة تصل إلى 16 ساعة تصوير، وذلك من أجل الانتهاء من تصويره بشكل كامل في أوائل شهر رمضان المبارك.

وطرح النجم رمضان مؤخرًا البوستر الدعائي للمسلسل، والذي ظهر خلاله منفردا عليه، ويحمل شنطة سفر، وهو ما يظهر قصته بشكل ملحوظ.

فتحمل قصة العمل حاله اكشن و ساسبنس شديدة، حيث يقدم رمضان شخصيه ماهر الذي يقع في غرام ورده ويتزوجها والتي تلعب شخصيتها دينا الشربيني ، ويدخل رمضان في عدة مشكلات بسبب تورطه في عالم الآثار بشكل او بآخر، الا أنه يهرب يطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم الفنان أحمد مجدي.

وكان رمضان نشر مجموعة من الصور من الكواليس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية وكان الجمهور يسأل كثيرًا عن طبيعة الشخصية خاصة مع انتشار أخبار سابقة تفيد بأنه يعمل كسائق تاكسي في بداية الحلقات.

وخلال الساعات الماضية بدأت منصة واتش إت طرح الدعاية الخاصة بمسلسلاتها خلال الموسم الرمضاني ومنها مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان تمهيدًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022 عبر المنصة والتي رفعت شعار “رمضانك عندنا”، وعلى صدر البوستر الجديد الخاص بالمنصة ظهر محمد رمضان بملابس شخصية "ماهر عاشور" والتي يظهر بها خلال أحداث المسلسل، حيث يجسد دور عامل باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمدينة الإسكندرية، ويواجه العديد من الصعوبات بينه وبين زوجته والتي تجسدها النجمة دينا الشربيني.

و مسلسل المشوار من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب محمد رمضان منهم الفنان القدير أحمد كمال والفنان أحمد مجدي، والفنان بيومي فؤاد، وبمشاركة كلا من ثراء جبيل، ندى بسيوني، حنان يوسف، كارولين أنور وملك قورة، والمسلسل من تأليف محمد فريد ومن إخراج محمد ياسين، ومن إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وميديا هب ويعرض خلال شهر رمضان على قناة دي إم سي.