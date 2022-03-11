الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز مقتل مواطن رميًا بالرصاص وإصابة آخر في مركز أبنوب

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات إطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين بأسيوط ووفاة أحدهما وضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بمقتل أحد الأشخاص بإحدى القرى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبيَّن مقتل (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بعيار ناري وبسؤال (أحد الأشخاص - مقيم بذات الدائرة) قرر أنه حال استقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المتوفي لتوصيله لمحل إقامته وسيرهما بطريق زراعي فرعي بذات القرية، فوجئ بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لإصابة المجني عليه ووفاته.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بذات الدائرة)، وذلك أثناء تواجدهما أمام منزلهما ولدى مرور مركبة "التوك توك" التي يستقلها المجني عليه أمام المنزل اعتقادًا مروره في هذا التوقيت للسرقة، وحاولا استيقافه إلا أن المجني عليه لم يتوقف فأطلقا أعيرة نارية تجاه مركبة "التوك توك" من سلاحين كان بحوزتهما فأحدثا إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية أمن رجال الامن مديرية امن أسيوط قطاع الأمن العام قتل مواطن البحث الجنائي مقتل سائق بالرصاص

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