«القوى العاملة».. تعيين 677 شابًا بينهم 6 من ذوى الهمم بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 677 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 6 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1679 شاباً، منهم 23 “قادرون باختلاف”، كما تم استخراج 468 شهادة قياس مستوى المهارة، و483 رخصة مزاولة الحرفة.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 11 منحة مواليد بـ 22 ألف جنيه، و5 منح زواج واحدة بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وإجراء عملية جراحية صغرى لـ3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 137 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 75 ألفاً و 693 جنيها، فضلاً عن تسجيل 87 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 323 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 19 محضراً للمنشآت المخالفة، وعمل ندوة توعية فى مجال عمل المرأة حضرها 20 عاملة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 224 منشأة، وإعادة التفتيش على 245 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 86 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 270 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل 4 ندوات توعية، وبحث 4 شكاوى.

كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، تم إحالة 10 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ شكوتين منها، و 22 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 287 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

أما فى مجال التدريب المهني بدأت المديرية دورة تدريبية على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالطود لـ 15 متدرباً بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ30 متدربة، ودورة على مهنة التبريد والتكييف لـ15 متدرباً، وأخرى على مهنة صيانة المحمول لـ15 متدربا وما زالت مستمرة.