الجمعة 11 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«رويترز»: مصر تسعى للترويج لمقاصدها السياحية عبر وسائل جديدة

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن مصر تركز على جذب المزيد من السياح من غرب أوروبا لتعويض النقص في بعض الأسواق الأساسية المصدرة للسياح التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة قبل شهر رمضان وعيد الفصح الشهر المقبل.

وأوضحت الوكالة أن مصر تدرس الخيارات المتاحة لجذب سياح جدد من دول غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك المجر ودول الخليج، وتبحث عن وسائل جديدة للترويج لمقاصدها السياحية في مختلف البلدان لتعويض غياب الروس والأوكرانيين. 

وأشارت إلى أن قطاع السياحة المصري جني 2.8 مليار دولار في الأشهر الثلاثة التي سبقت أكتوبر الماضي.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة “ذا ناشونال” أن مصر تركز على تنويع الأسواق المصدرة للسياح وتكثيف الترويج في بلدان أوروبية منها  بريطانيا وألمانيا لجذب المزيد من سائحيها لزيارة المقصد السياحي المصري، لتعويض النقص في بعض الأسواق، مشيرة إلى أن استضافتها لمؤتمر المناخ (كوب 27) هذا العام هو دليل على استعدادها الكامل للتعامل مع الزوار من مختلف أنحاء العالم. 

وأوضحت الصحيفة أن وزارة السياحة المصرية تجري محادثات مع ممثلين عن قطاع السياحة في المملكة المتحدة لجذب المزيد من السياح البريطانيين إلى مصر، لتعويض غياب الروس والأوكرانيين، لافتة إلى أن مصر تسعى للترويج لمقاصدها ووجهاتها السياحية المختلفة فى مختلف البلدان التي يوجد لها فيها حصة والعمل على زيادتها لملء الفراغ الذي خلفته الأزمة الروسية الأوكرانية. 

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