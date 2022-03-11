اليابان تخصص 75 مليون دولار للمساعدات الإنسانية فى أوكرانيا

تعهدت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، بصرف 8.8 مليار ين (أي ما يعادل 75.3 مليون دولار أمريكي) من الأموال الاحتياطية المالية لعام 2021 على المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وذكرت وزارة المالية اليابانية - في بيانٍ نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية - أن اليابان ستقدم المساعدة للمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وستساعد في تمويل أنشطة المنظمات غير الحكومية اليابانية التي تساعد أوكرانيا في معالجة تداعيات الهجوم الروسي.

وأشارت إلى أن المبلغ هو جزء من مساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار تعهد بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمرٍ صحفي عقده قبل قليل: "إن المساعدات ستشمل مواد غذائية ومياه والمأوى للمتضررين في أوكرانيا وأولئك الذين يفرون إلى الدول المجاورة".

وفي وقتٍ سابق، منحت اليابان إقامة قصيرة الأجل لمدة 90 يومًا لـ(8) مواطنين أوكرانيين نازحين لديهم أقارب أو معارف في البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية يوم الأربعاء الماضي، إقلاع طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية لتوصيل سترات واقية من الرصاص والخوذ لمساعدة أوكرانيا.

وذكرت الوزارة بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن الطائرة غادرت قاعدة كوماكي الجوية في محافظة آيتشي وسط اليابان ليل يوم الثلاثاء الماضي متجهة إلى بولندا التي لديها حدود مع أوكرانيا.

وتعد المرة الأولى التي تقدم فيها قوات الدفاع الذاتي سترات واقية من الرصاص إلى دولة أخرى، ومن المقرر أن تمد وزارة الدفاع اليابانية أوكرانيا بالمزيد من المعدات والإمدادات بمجرد تجهيزها.