بسبب الثأر.. إعدام 3 قتلوا 4 شبان في أوسيم الجيزة

نفذت الأجهزة الأمنية المختصة حكم الإعدام في 3 أشخاص من المتهمين بارتكاب جريمة قتل 3 أشخاص بإحدى قرى أوسيم، بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين، وعائلة أخرى، نهاية شهر ديسمبر عام 2016، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهم.

كانت إحدى قرى أوسيم بمحافظة الجيزة، شهدت مذبحة راح ضحيتها 4 من شباب القرية، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، حيث أطلق أفراد من إحدى العائلتين الأعيرة النارية على أفراد من العائلة الأخرى، ما أسفر عن مقتل اثنين من العائلة، كما تم قتل شخص آخر تصادف تواجده بموقع إطلاق الرصاص، وهو ما دفع أفراد العائلة الأخرى لقتل شاب من عائلة الجناة، عقب وقوع الجريمة.

وتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، حيث تم تعيين خدمات أمنية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتمكن رجال المباحث من ضبط عدد من المتهمين، متورطين فى الأحداث، من بينهم الأشخاص الثلاثة الذين صدر ضدهم حكم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم عليهم.