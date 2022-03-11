الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات فيروس كورونا المستجد فى الصين تتجاوز الألف

كورونا فى الصين
كورونا فى الصين

سجل بر الصين الرئيسي اليوم الجمعة أكثر من ألف إصابة بمرض كوفيد-19 في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ احتواء البلاد أول تفش محلي للمرض في مطلع 2020، بفعل قفزة في الإصابات بدون أعراض مواكبة لانتشار المتحور أوميكرون.
 

ورصدت الصين 703 إصابات محلية بدون أعراض أمس الخميس وفقا لبيانات من وزارة الصحة اليوم الجمعة مقارنة مع 435 في اليوم السابق.
 

وكشفت حسابات رويترز أن هذا يمثل زيادة حادة من متوسط حوالي عشر إصابات يومية في أول شهرين من العام.
 

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين رصدت 397 إصابة محلية مصحوبة بأعراض، تصنفها الصين على نحو منفصل عن الإصابات بدون أعراض.


ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة وظلت الحصيلة عند 4636 وفاة.


وحتى العاشر من مارس رصدت الصين 112940 إصابة مؤكدة بأعراض، تشمل الإصابات المحلية والوافدة من الخارج.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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