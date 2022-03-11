الجمعة 11 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق اسم المعمارية الراحلة زها حديد على أحد شوارع بغداد

المعمارية الراحلة
المعمارية الراحلة زها حديد

أعلن أمين بغداد علاء معن إعادة تسمية أحد شوارع العاصمة باسم المعمارية الراحلة زها حديد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وذكر بيان الأمانة أن "أمين بغداد أطلق اسم المعمارية الراحلة زها حديد على أحد أهم الشوارع بمنطقة الكرادة، وهو الشارع الواصل بين مبنى البنك المركزي العراقي الجديد وساحة جامعة بغداد في منطقة الكرادة، تثمينا وتقديرا لدور المرأة العراقية المشرف في جميع ميادين الحياة".

وأضاف البيان، أنه "تم اختيار الشخصية المعمارية المرموقة الراحلة زها حديد من بين الشخصيات العالمية التي زينت رسومها جداريات إلى جانب شخصيات أخرى فنية ومعمارية واجتماعية وانسانية وأدبية مهمة في العراق والعالم".

وأشار البيان إلى أن "المعمارية الراحلة كانت خير مثال للمرأة العراقية الناجحة وأثبتت تفردها بأعمال صناعة الفن والجمال، إذ تتسم تصاميمها المعمارية بالانسيابية والابداع في الخيال الحر، وهو ما يمكن لمسه في الكثير من الصروح التي تحمل اسمها في حواضر العالم".

وتابع: "قصة نجاح حديد مرت بالعديد من المحطات بعد أن شقت طريقها إلى العالمية متغلبة على كل المصاعب والتحديات وتفوقت بإبداعها وفنها فنالت شهرة عالمية فيه، حيث تركت بصمتها على معمار حواضر أوروبا والعالم".

وأوضح: "حصلت المعمارية الراحلة على جائزة (بريتزكر) في التصميم المعماري، وبذلك كانت أول وأصغر امرأة تنال تلك الجائزة التي تعتبر معادلة في قيمتها لجائزة (نوبل) في العلوم والآداب، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية المرموقة، كما حصلت على وسام التقدير من الملكة البريطانية واختيرت كرابع أقوى امرأة في العالم في عام 2010".

توفيت المعمارية العراقية زها حديد عام 2016 عقب إصابتها بنوبة قلبية في إحدى مستشفيات ميامي بالولايات المتحدة عن عمر ناهز 56 عاما، ودفنت في مقبرة "بروكوود" في بريطانيا.

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