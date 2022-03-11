البيت الأبيض: الحرب الروسية فى أوكرانيا أثّرت على أسعار الغاز فى أمريكا

علّقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، على تقرير أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بأكثر من 7.9 % خلال الـ 12 شهرًا الماضية، قائلة إنه ليس هناك شكا في أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.



وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا لها تأثير على أسعار الطاقة، موضحة أن روسيا تعد ثالث أكبر مورد للنفط في العالم.



وتابعت ساكي "لقد رأينا سعر الغاز يرتفع 75 سنتاً على الأقل منذ أن حشد الرئيس بوتين القوات على حدود أوكرانيا".



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أشار - في وقت سابق اليوم - إلى أن أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عكس الضائقة التي يمر بها الأمريكيون بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.