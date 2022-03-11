الجمعة 11 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: الحرب الروسية فى أوكرانيا أثّرت على أسعار الغاز فى أمريكا

الغاز
الغاز

علّقت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، على تقرير أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بأكثر من 7.9 % خلال الـ 12 شهرًا الماضية، قائلة إنه ليس هناك شكا في أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.


وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا لها تأثير على أسعار الطاقة، موضحة أن روسيا تعد ثالث أكبر مورد للنفط في العالم.


وتابعت ساكي "لقد رأينا سعر الغاز يرتفع 75 سنتاً على الأقل منذ أن حشد الرئيس بوتين القوات على حدود أوكرانيا".


وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أشار - في وقت سابق اليوم - إلى أن أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عكس الضائقة التي يمر بها الأمريكيون بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العسكري روسيا الغاز الولايات المتحدة أوكرانيا مؤتمر صحفي البيت الأبيض روسي

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