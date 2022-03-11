الثقافة منارة العقول و تطور الشعوب لقاء مفتوح بمكتبة مصر العامة

تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، في الثانية عشرة ظهر غد السبت، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور بعنوان "سر السعادة"، وذلك بالتعاون مع مبادرة "دمج بالحب"، والتي يشارك فيها كل من: المهندس محمد سعيد محفز نفسي، أمل الحسيني، منسق عام الملتقى وأخصائي تعديل سلوك، وأحمد الشريف أخصائي صحة نفسية وإرشاد تربوي وأسري. وذلك بقاعة الندوات.

هذا وتتناول ندوة "سر السعادة"، محاور: أين أنت الآن؟ ــ استرجاع الأحلام الضائعة ــ التعامل المبكر للبدايات ــ جلسات نفسية تربوية فنية لجميع الأعمار.

كما تتطرق الندوة إلي أن الحياة دائما في تغيير مستمر، لذلك عليك أن تستمتع بالأشياء التي تأتي إليك في حياتك، وتستخدمها الاستخدام الأمثل. وعندما يحين الوقت لأن تتخلي عنها، عليك أن تفعل ذلك دون تردد.

يجب أن يسير الأمر كله بمثل هذه البساطة، فحقيقة أنك تمتلك شيئا ما لا تبرر أبدا احتفاظك بذلك الشئ إلي الأبد. فحتي تمضي حياتك علي ما يرام يجب أن تتدفق قوة طاقاتك حياتك جيدا في بيتك وفي مكان عملك، لتحسين تدفق الطاقة، ويعتبر خلق مساحات رحبة من أكثر هذه الطرق فاعلية للتخلص من الطاقة المحبوسة، والتي تتراكم في المباني مع مرور الوقت والسنوات، وتتسبب في شعورك بالعرقلة في الحياة.



ـــ الثقافة منارة العقول و تطور الشعوب

في سياق متصل، تستقبل قاعة الندوات بمكتبة مصر العامة، في الثالثة من بعد عصر الغد السبت، لقاء ثقافي مفتوح تحت عنوان "الثقافة منارة العقول و تطور الشعوب"، والتي تنظمها المكتبة بالتعاون مع

اتحاد كتاب مصر، و نادي ليونز، وطلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي للرابطة الدولية للإبداع الفكري الثقافي.

هذا ويحاضر في ندوة "الثقافة منارة العقول و تطور الشعوب" الدكتورة جيهان جادو ــ الدكتور شريف الجيار والدكتور أحمد الأشرفي.

هذا وتتناول الندوة الأهمية القصوي للثقافة في حياة الأمم وتطور الشعوب، من خلال الفكر وتبنى الأفكار المبتكرة والمتطورة.

وكانت مكتبة مصر العامة قد تأسست عام 1995، من أجل تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة.

وقد أدت التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة إلى إضافة هدف جديد إلى أهداف المكتبة تمثل في التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

تسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في هذه المواقع، وقد تم إنشاء الفرع الأول لمكتبة مصر العامة بحى الزيتون بالأميرية شمال شرق القاهرة، وتم افتتاحه في شهر مارس عام 1999. وقامت المكتبة بإنشاء مكتبة فرعية أخرى بمنطقة الزاوية الحمراء وتم افتتاحها فى 2014 .

