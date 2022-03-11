وزير النقل الفرنسى يؤكد دعم بلاده للبنان فى قطاعات الموانى والنقل والمطار

أكد الوزير الفرنسي المكلف بالنقل جان باتيست دجيباري أن هدف زيارته للبنان اليوم هو تأكيد دعم فرنسا للبنان في الوقت الحالي والمستقبل في قطاعات عدة كالمواني والنقل والمطار، مشددا على أن تفعيل التعاون بين البلدين سيزداد.



جاء ذلك في تصريحات له خلال توقيع اتفاقية لإدارة محطة الحاويات في ميناء بيروت وتشغيلها وصيانتها بين المدير العام للجنة الموقتة لإدارة واستثمار ميناء بيروت عمر عيتاني وممثل عن شركة CMA-CGM الفرنسية، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني الدكتور علي حميه وسفيرة فرنسا آن جريو.



من جانبه، أكد ميقاتي أن العقد يشمل إدارة مبنى الحاويات وتشغيله وصيانته، مؤكدا سعادته بالتعاون مع شركة من الشركات الأولى في العالم في هذا المجال.



وأشار إلى أن وزير النقل اللبناني بحث مع نظيره الفرنسي اليوم موضوع مطار بيروت الدولي وإعادته الى مستوى المطارات الدولية، بعدما أصيب خلال الفترة الماضية بأمور عدة جعلت مستواه ليس كما يتمنى لبنان، من حيث المبنى والمنشآت العادية.

وعلى صعيد آخر، قالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، إن اللاجئين الفارين من أوكرانيا بدأوا في الوصول إلى أوروبا الغربية، مشيرة إلى وصول أكثر من 7000 شخص إلى فرنسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها إنه من بين إجمالي 7251 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، هناك 6967 مواطنا أوكرانيا.

بدوره، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، متحدثا إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا: "يمكننا أن نرى أن الأمور تتفاقم مع تقدم الصراع، ولدينا اليوم 25000 مكان لجوء لهؤلاء الأشخاص"، مضيفا أن فرنسا شهدت وصول 3000 شخص في غضون يومين.

وتابع دارمانين أنه سيزور بولندا مع وزير الداخلية الألماني قبل أن يتوجه إلى رومانيا يوم غدٍ الجمعة.

تأتي تصريحات الوزيرين بعد يوم من تشكيل فرنسا وحدة أزمات مشتركة بين الوزارات للتحضير وإدارة عملية وصول اللاجئين الأوكرانيين إلى فرنسا.

وفي سياق متصل، أكدت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الخميس، فرار 2.3 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك قبل أسبوعين.