وليامز: نسعى للتوصل لاتفاق خلال الشهر بشأن الانتخابات الليبية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق خلال هذا الشهر بشأن قوانين الانتخابات والترتيبات الدستورية.

وأوضحت وليامز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - أنها تريد إجراء المحادثات بين أعضاء البرلمان الليبي ومجلس الدولة، قبل شهر رمضان، مضيفة أنه يتعين على كل من المجلسين تقديم 6 أسماء للانضمام إلى لجنة مشتركة في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت المستشارة الأممية "نحن بحاجة إلى استمرار هذه المحادثات قبل شهر رمضان، لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري، ونأمل أيضاً في تلك الفترة العمل على قانون الانتخابات، وسيسمح لنا ذلك بوضع البلاد على قدم وساق في الانتخابات الليبية".