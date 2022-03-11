وزير الخارجية الموريتاني يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

التقى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار مع وزير الشئون الخارجية بجمهورية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسفير سيدي محمد عبد الله سفير موريتانيا لدى القاهرة، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

وتبادل رئيس الأكاديمية - خلال اللقاء - الأحاديث الودية مع وزير الشئون الخارجية بجمهورية موريتانيا، مستعرضاً الموضوعات الخاصة ببحث سبل التعاون بين الأكاديمية والجانب الموريتاني.

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية موريتانيا عن شكره للدكتور إسماعيل عبد الغفار، على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه الاكاديمية في تأهيل طلابها علمياً وعملياً.

ونقل الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحيات رئيس الجمهورية والحكومة الموريتانية، معرباً عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدا بالمستوى الرفيع الذي تملكه الأكاديمية، وخبراتها وتخصصاتها.

وقال ولد الشيخ: ما شهدته يستحق الإشادة، عمل رائع وهو تجسيد ومثال للعمل العربي المشترك الناجح الذي يستحق كل الإشادة، مشدداً على أن تكوين الكوادر البشرية؛ هو ما سترتكز عليه الدول العربية مستقبلا.

يأتي ذلك فيما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضاً موجزاً عرّف خلاله وزير الخارجية الموريتاني بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم ، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي مع الجامعات الأوروبية والأمريكية.

وأعرب عبد الغفار عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يعمل على تعزيز العلاقات المشتركة في مجال تبادل الخبرات العلمية والبحثية، التي تهدف إلى تقوية العملية التعليمية.

وأكد عبد الغفار أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المحلية والعربية والعالمية في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والطلابية.

وأضاف أن الطالب هو محور العملية التعليمية ولهذا تمضي الأكاديمية في تطوير وتحسين خططها الدراسية وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين الخدمات الطلابية والبيئة الجامعية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تواكب المعايير المحلية والعالمية وتقدم تعليما نوعيا لأكثر، وتلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة في برامجها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأجرى وزير الخارجية الموريتاني جولة في أروقة الأكاديمية؛ للتعرف على أبرز مرافقها، منها مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل وكلية الصيدلة، وقد التقى الوزير عددًا من الطلبة الموريتانيين وتعرف على تجربتهم في الأكاديمية وتطلعاتهم المستقبلية.