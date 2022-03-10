انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق غرفة الغاز فى المرج

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع داخل غرفة للغاز الطبيعي بمنطقة مؤسسة الزكاة في المرج، لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الحريق وكشفت المعاينة الأولية، أن غرفة 2×3 للغاز الطبيعى بمؤسسة الزكاة وقع بها حريق نتيجة لحدوث تسرب غاز وانفجار بالمكان وارتفاع النيران بطول 4 أمتار، ولم ينتج عن وقوع إصابات.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة 2×3 للغاز الطبيعى بمنطقة المرج، وقامت شركة الغاز بعملية غلق للمحبس الرئيسى المسئول عن تغذية منطقة مؤسسة الزكاة لحين الانتهاء من عملية الإخماد.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق غرفة غاز طبيعى بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.