هولندا ترفض سعي أوكرانيا للانضمام السريع للاتحاد الأوروبي

رفض رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الخميس، سعي أوكرانيا بالانضمام السريع للاتحاد الأوروبي.

وقال روته في افتتاح القمة غير الرسمية لقادة التكتل بمدينة فرساي الفرنسية: "ليس هناك أمر اسمه الانضمام السريع، لا يوجد هذا الأمر".

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي، مرارا وتكرارا، إلى تسريع عملية ضم كييف لعضوية التكتل، في ضوء الغزو الروسي لبلاده.

وبدأ الاتحاد الأوروبي الإثنين الماضي إجراءات درس طلبات عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقدمت الدول الثلاث طلبات عضوية إثر بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتعين على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي فيها ومن ثم إحالتها على الدول الأعضاء السبع والعشرين لتقرر ما إذا كان سيتم منحها وضع المرشح، قبل إطلاق مفاوضات طويلة ومعقدة.

وقالت رئاسة الاتحاد في بيان، إن ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل توصلوا إلى "اتفاق لدعوة المفوضية الأوروبية لإبداء رأي حول طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي المقدمة من كل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا".

أضافت أنه تم إطلاق إجراء مكتوب الاثنين حتى "تقر" الدول الأعضاء "مسودات الرسائل التي تطلب الحصول على رأي المفوضية الأوروبية".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر "تويتر": "سنناقش طلب عضوية أوكرانيا في الأيام المقبلة"، وذلك بعد مكالمة جديدة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

والانضمام الى الاتحاد عملية طويلة الأمد تشمل مواءمة تشريعات الدولة المرشحة مع القانون الأوروبي، كما تتطلب مفاوضات معقدة حول العديد من الموضوعات والمعايير التي يصعب الوفاء بها بالنسبة لدولة في حالة حرب، مثل الاستقرار السياسي.

وتم اعتماد إجراء جديد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هو أكثر صرامة ويتيح إمكان تعليق أو وقف المفاوضات مع المرشحين.

ومنحت رسميا خمس دول صفة المرشح لعضوية الاتحاد وهي: ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا.