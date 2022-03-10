الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أمانة أسيوط» تستعد للمشاركة في انتخابات رئاسة حزب الوفد غدًا (صور)

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات

استعدت اللجان العامة والنوعية بأمانة حزب الوفد في أسيوط برئاسة الدكتور محمد بركات عضو الهيئة العليا، اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر انعقادها غدًا الجمعة بمقر الحزب.

وقال  بركات، في بيان له، إنه تم  تجهيز الأتوبيسات لنقل 170 عضوًا من  مختلف لجان الحزب بأسيوط، مع توفير وسائل الراحة والإقامة المناسبة لهم.

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ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى تليتى رئيس اللجنة العامة للشباب بتواجد لجنة الشباب للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة حزب الوفد وتشارك الشباب فى جميع المناسبات السياسية والحزبية.

ووجه "تليتى" أعضاء  الشباب بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكامة الواقية حفاظا على صحة الجميع.

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وأضاف الدكتور محمد عيد نائب رئيس لجنة الشباب على أن حزب الوفد له تاريخ مشرف و مكانة عريقة فى قلوب المصريين ولذالك حرصت اللجان العامة والنوعية بوفد اسيوط على الإدلاء باصواتهم وممارسة حقهم فى اختيار رئيسا للحزب بحرية وفى أجواء ديمقراطية.

وأشار الدكتور محمد عيد إن حزب الوفد أمانة محافظة أسيوط حريص علي المشاركة الدائمة في جميع الاستحقاقات وندعوا جميع أعضاء الحزب للمشاركة في انتخابات الحزب للتأكيد على المشاركة الإيجابية.

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وتجري انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 مارس، والتي يتنافس فيها كلا من المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب، على أن يُغلق باب التصويت في الخامسة مساءً، وفقا لما أعلنته اللجنة المُشرفة على الانتخابات.

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وائل لطفي

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