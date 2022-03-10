الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مخازن سلع مكملات غذائية وملابس ومنظفات مجهولة المصدر بالإسكندرية

حملات التموين بالإسكندرية
حملات التموين بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط سلع مكملات غذائية و ملابس وأحذية و منظفات مجهولة المصدر خلال حملات مكبرة بناءً على تعليمات مشددة من  المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على السلع و الخامات مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري و التدليس.

وشنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية عدة حملات نتج عنها الاتى:
ضبط شركة لبيع المكملات الغذائية و ذلك لحيازتة مكملات غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة علي مشروعية الحيازة، وتم التحفظ على  174 عبوة أقراص فيتامينات ومكملات بإجمالي 17140 قرصًا.

كما تم ضبط مخزن ملابس و أحذية و عطور بمنطقة أبيس و ذلك لحيازته أحذية و ملابس و عطور مجهولة المصدر و أدارتة النشاط بدون ترخيص و تم التحفظ على: (220 زجاجة بارفان 159 زوج أحذية مقاسات و ألوان مختلفة).

فيما تم ضبط مخزن منظفات أطباق سائلة منتهية الصلاحية بمنطقة الرابعة الناصرية وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص و تم التحفظ على 25 كرتونة عبوة الكرتونة 32 عبوة بإجمالى 800 عبوة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 
ضبط مخزن مواد غذائية بمنطقة الرابعة الناصرية وذلك لحيازته فول مدشوش مجهول المصدر وعدم وجود مستندات دالة علي الحيازة و تم التحفظ على المضبوطات التالية: (132 شيكارة زنة الشيكارة 25 كجم بإجمالي كميه 3300 كجم).

مديرية التموين ضبط سلع مجهولة المصدر حملات مكبرة بالاسكندرية الغش التجارى و التدليس

رئيس التحرير

وائل لطفى

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