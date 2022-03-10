الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الروسي: ننتظر ردًا من أوكرانيا على مقترحاتنا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في إفادة صحفية بعد محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، إن موسكو قدمت مقترحات لأوكرانيا وتريد ردا.
وقال لافروف بعد المحادثات إن موسكو تريد ما وصفه بأوكرانيا صديقة منزوعة السلاح، مطلبا روسيا بأن تتبنى أوكرانيا وضعا محايدا.
من جانبه ذكر كوليبا أن روسيا تطالب باستسلام أوكرانيا بعد أسبوعين من بدء غزوها للبلاد.
وقال لافروف إن المحادثات لم تتطرق إلى وقف إطلاق النار وركزت على المسائل الإنسانية.
وأضاف أن أي محادثات دبلوماسية يجب أن تنعقد في روسيا البيضاء، حليفة موسكو، حيث أجرى مسؤولون روس وأوكرانيون بالفعل عدة جولات من المحادثات.
وقال لافروف إن روسيا لا تريد أن تحل المحادثات التي جرت في تركيا "محل المسار الدبلوماسي الحقيقي الرئيسي في أراضي روسيا البيضاء أو تقلل من قيمته. أكدت محادثات اليوم أنه لا بديل عن ذلك المسار".
ولم تسفر المحادثات في روسيا البيضاء حتى الآن سوى عن تقدم محدود في موضوع فتح الممرات الإنسانية.
وقال لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يرفض الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكن يجب أن يتناول الاجتماع مسائل جوهرية ويركز على موضوعات محددة.

لافروف كوليبا تركيا أوكرانيا موسكو الخارجية الروسى

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