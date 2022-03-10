الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الرعاية الصحية: حركة تغييرات بالأقصر لمدراء المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كافة مدراء الإدارات بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بضرورة المتابعة الميدانية والمرور الدوري على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة باستمرار، والتواجد على مدار الساعة بين المواطنين، للوقوف على مؤشرات الأداء داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة من على أرض الواقع، مؤكدًا أن المواطن أصدق لسان يعبر عن مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة.

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جانب من الاجتماع

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع كافة مدراء الإدارات بفرع الهيئة في الأقصر، في غضون جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بكافة المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، على مدار ال 24 ساعة الماضية، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وقام خلالها بتفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، واستطلاعه آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الاجتماعات والجولات الميدانية للمنشآت الصحية تهدف إلى إعادة تقييم الوضع الحالي بمحافظة الأقصر، والوقوف على إنجاز مدراء إدارات الفرع وتقييم كافة القيادات بفرع هيئة الرعاية بالأقصر، مشيرًا أن هذا التقييم يُبنى على استطلاع مدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية على أرض الواقع ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز لدى كل إدارة.

فيما أعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إجراء حركة تغييرات داخل الفرع ولمدراء المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بناء على مؤشرات الآداء، مؤكدًا أنه سيتم تصعيد الكفاءات والدفع بدماء جديدة لإدارة المنشآت، وذلك باعتبار تصعيد الكفاءات هو نهج تنتهجه الهيئة العامة للرعاية الصحية، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى.

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جانب من الاجتماع

وشدد الدكتور أحمد السبكي خلال الاجتماع على النزول على أرض الواقع لتقديم كافة أوجه الدعم للوحدات والمراكز التي تم ضمها حديثًا لهيئة الرعاية الصحية، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وتدريبهم ومساندتهم للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الموجودة بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ترقية مدير مركز طب أسرة منشأة العماري، ليصبح مديرًا لإدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لافتًا إلى أنه بموجب هذا القرار سيقوم بمهام الإشراف على 59 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وذلك نظرًا لما رآه خلال استطلاع آراء المواطنين على أرض الواقع، ورضاء أهالي منشأة العماري عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمركز، سواء من خدمات طب الأسرة أو الأسنان أو متابعة الحوامل والمشورة بالإضافة إلى الخدمات الوقائية، فيما يعد مركز صحة أسرة منشأة العماري من أكثر منشآت الرعاية الأولية إنجازًا خلال الفترة الماضية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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