السيسى: اتفقت مع رئيس طاجيكستان على التنسيق الأمنى وتبادل المعلومات بمجال الإرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه اتفق مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائيـة والطاقة الكهرومائية، والتعدين، والزراعة، والسياحة، والصحة، والتصنيع الدوائي.

وقال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس طاجيكستان عقب مباحثاتهما في قصر الاتحادية اليوم، إن زيارة الرئيس إمام علي رحمان تأتي تزامنًا مع مرور ثلاثين عامًا على اعتراف جمهورية مصر العربية بطاجيكستان المستقلة، إضافة إلى قرب حلول الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأبدى الرئيس السيسي سعادته وترحيبه بزيارة رئيس طاجيكستان القاهرة ضيفًا عزيزًا، متمنيًا له إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في إطار حرص الجانبين على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وطاجيكستان، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية لشعبي البلدين.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحرص رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، والاعتزاز بعمق العلاقات "المصرية– الطاجيكية"، والتي شهدت تناميًا خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة، بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التشاور بين وزارتي خارجية البلدين، حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ النتائج الإيجابية للدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2019، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات نظر البلدين حيالها وآفاق التنسيق بشأنها.

وأوضح أن المباحثات تناولت أيضًا استضافة ورئاسة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل "COP27"، وتم التأكيد على الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لإنجاحه، بما يحقق نقلة حقيقية في العمل الدولي حول المناخ.

وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيبه مجددًا بزيارة رئيس طاجيكستان إلى القاهرة وتطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق بين مصر وطاجيكستان، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، ويولد مزيدًا من الزخم في علاقات الصداقة التي تجمع بينهما.