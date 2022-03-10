الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء فعاليات ورش العمل بمؤتمر صعيد مصر عن صحة وتنمية المرأة

ورش العمل بمؤتمر
ورش العمل بمؤتمر صعيد مصر

بدأت منذ قليل فعاليات ورش المؤتمر الأول بصعيد مصر عن صحة وتنمية المرأة ويقام في رحاب جامعة سوهاج، وتنظمه بالتعاون مع جمعية تعزيز المرأة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة إنه على هامش المؤتمر ستنفذ ٤ ورش علمية عن نزيف ما بعد الولادة وإنقاذ السيدات على وشك الوفاة كمضاعفات للحمل الخطر والولادة، وورشة عمل أخرى عن الفحص المتقدم بالموجات فوق الصوتية للاكتشاف المبكر لتشوهات واعتلال الأجنة مبكراً.

واضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس المؤتمر أن الفعاليات تضمن ايضا محاضرات علمية عن الجديد في الاكتشاف المبكر والحديث في علاج أورام الثدي، وكيفية الحفاظ على خصوبة هؤلاء السيدات، وعدم حرمانهن من الأمومة وذلك في باكورة تفعيل بروتوكول التعاون مع معهد الأورام بالمحافظة، وورشة عمل أخيرة عن أساليب البحث العلمي والنشر الدولي، لصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لافتاً إلى أنه يتم التدريب على أيدي خبراء في النشر الدولي وتحسين التصنيف الدولي لجامعات أسيوط والقاهرة والإسكندرية وبنها.

وهنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، كما هنأ الشعب المصري ولكل قادة وجنود القوات المسلحة.

وفي بيان له أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق أن مصر شهدت عددًا لا يُحصى من الشهداء؛ لتظل أرواحهم حية أبية تحلق في سماوات العزة والشرف، وتطل بخلودها ليسود وطننا السلام والأمان، مضيفاً أن يوم الشهيد سيظل شاهداً علي تضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية، والشرطة الباسلة لتبقي في ضمير الوطن وذاكرة الأمة.

واستكمل رئيس الجامعة متمنياً للقوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة، مزيداً من البطولات والانتصارات، وأن يسدد خطى قائدها، وجيشها وشعبها، لدفع عجلة التنمية والتطوير، في طريق وضع مصر في مكانتها الطبيعية في كل المجالات.

الوطن خبراء مارس عمل الاول سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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