الخميس 10 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«قومي المرأة»: «جلسات الدوار» استهدفت 1950 سيدة بقرى «حياة كريمة» في الإسكندرية

جلسات الدوار بقرى
جلسات الدوار بقرى حياة كريمة

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية عن فاعليات جلسات التوعية التي تمت في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرى حياة كريمة في 20 محافظة.

وأطلق المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس فعاليات برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار».

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جلسات الدوار بقرى حياة كريمة 

وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إن الفرع بالمحافظة نفذ في الفترة من 19 ديسمبر 2021 حتى 9 مارس 2022 حوالي 43 جلسة بمشاركة الأئمة والواعظات من مديرية أوقاف الإسكندرية، ومجموعة من أعضاء وعضوات الفرع، واستهدفت 1950 سيدة في عدد 11 قرية من القرى المستهدفة بالمشروع ( بهيج – البرج القديم – السناقرة – ابو صير – القريه المركزيه – حليص – الشيخ عبد الباسط – نجع سكرة – التكامل – الغربانيات – ابو زهرة - الجويرة ).

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جلسات الدوار بقرى حياة كريمة 

وأشارت مقررة الفرع إلى أن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بالمجلس القومي للمرأة، ودوره في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، والتنويه عن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» ومشروع تنمية الأسرة المصرية، وأهداف المشروعين التي ترتكز على تطوير الريف المصري ورفع وعي المواطن بالقضية السكانية.

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جلسات الدوار بقرى حياة كريمة 


كما تناولت الجلسات الموضوعات التالية من المنظور الديني والتشريعي مثل: (القضية السكانية، والصحة والحقوق الانجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والتربية السليمة للمراهقين، ورعاية ما قبل الزواج، والأمومة الآمنة، والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

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جلسات الدوار بقرى حياة كريمة 


كما تم إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة مثل: تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية و الاقتصادية واعتباره نوع من أنواع الإتجار بالبشر، وأن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم وكفل حقها في الميراث.

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جلسات الدوار بقرى حياة كريمة 

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية حياة كريمه جلسات الدوار 43 جلسة الأئمة و الواعظات تنمية الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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