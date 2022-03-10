«حماية المستهلك» يضرب بيد من حديد.. ضبط أطنان من السلع ومخالفات بالمحافظات

شن جهاز حماية المستهلك في قطاعي القاهرة الكبرى ووجه بحري ومدن الدلتا، العديد من الحملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، وبيانها كالتالي:

قطاع القاهرة الكبرى، فرعي القاهرة والجيزة

تم شن 18 حملة بشأن ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تقوم بتضليل المستهلكين وإنفاذًا لقانون حماية المستهلك 181 /2018 وذلك بالقاهرة والجيزة وتم تحرير (11) محضر عدم إصدار فواتير قانونية، غش وإعلانات مضللة وخداع المستهلك، عدم كتابة البيانات باللغة العربية وأخيرًا حيازة سلع منتهية الصلاحية.

فرع القليوبية

ضبط عدد ١٢٥٠ فلتر سيارة متنوع و٣٨٠ عبوه زيت سعة ٥٠٠ جرام و٣٥٠ كجم زيت سيارات داخل تانك غير مدون عليهم بيانات ومجهولين المصدر، وتحرير عدد 16 محضر سلع ومنتجات مجهولة المصدر، الإعلان عن الأوكازيون بدون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

قطاع وجه بحري ومدن الدلتا، فرع الشرقية

تم ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير مسجلة بوزارة الصحة بالإضافة إلى ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسموح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية.

كما تم ضبط كمية من الأدوية البيطرية والأعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرير عدد 56 محضر لحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر وعدم الحصول علي تصريح الأوكازيون الشتوي.

فرع المنوفية:

ضبط كمية من أطقم ورق الدبرياج و تيل الفرامل و مادة لحام غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية ومجهولة المصدر، وتحرير 7 محاضر عدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار

فرع الدقهلية:

ضبط 7 مخازن لتجميع الزيوت المستعملة (طعام وسيارات)، وتم التحفظ على 214 طنا و400 كجم زيوت مستعملة، بالإضافة إلى ضبط محل لبيع المبيدات زراعية لحيازته مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتحرير 36 محضر عدم وجود تصريح بالأوكازيون، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

فرع كفر الشيخ:

تم المرور على عدد من المحلات وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر والذبح خارج المجازر الحكومية.

فرع البحيرة:

تحرير 13 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

فرع الإسكندرية:

ضبط كمية من السجائر الأجنبية المهربة وليس عليها البندرول الخاص بوزارة المالية بالاضافة إلي ضبط مخزن بدون ترخيص للمستلزمات الطبية بحيازته كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الآدمي، تم تحرير 41 محضر ضد مجموعة من المنشآت التجارية لعدم وجود ترخيص بإقامة أوكازيون، عدم الإعلان عن السعر الشامل للسلع والخدمات، وعدم إصدار فواتير قانونية لجموع المستهلكين، ومخالفة سياسة الاستبدال والإسترجاع، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.