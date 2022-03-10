«النيابة» تخصم 3 أيام من راتب معلمة رياض أطفال.. ماذا فعلت؟

قررت النيابة الإدارية ببني سويف، اليوم الخميس، خصم ثلاثة أيام من راتب معلمة رياض أطفال بمدرسة رسمية للغات بعد مغادرتها للمدرسة وتركت طفلة بقاعة رياض الأطفال بمفردها، كما أصيب طفل في أذنه داخل القاعة بالمدرسة نتيجة سقوطه على الأرض.

وكانت إدارة الشئون القانونية بإدارة بنى سويف التعليمية، تلقت شكوى من المدرسة تفيد بأن معلمة أطفال تدعى «إ.ع.م» معلمة رياض أطفال بمدرسة رسمية للغات، قد تركت المدرسة قبل مواعيد الخروج مما ترتب عليه بسبب الإهمال إصابة طفل في أذنه، كما أنها تركت طفلة بالقاعة بدون تسليمها لولي الأمر وغادرت المدرسة وانتهت التحقيقات إلى إحالة المعلمة إلى النيابة الإدارية التي قررت مجازاتها.

وأمر محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بأنه على جميع الاختصاص وجميع الإدارات التعليمية إخطار جميع المجازين التابعين لها وفي حالة نقل المجازين إلى جهات أخرى يتم إرسال قرارات العقوبة.