سيدة تقتل زوجها بمساعدة آخر في مشاجرة بالعاشر من رمضان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة وآخر لتورطهما في قتل زوجها في مشاجرة بينهم في منطقة العاشر من رمضان.

كان قسم شرطة ثان العاشر، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص وشقيقته، يفيد بوفاة شقيقهما بالشقة سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة واشتباههما فـى الوفاة جنائياً واتهما زوجة المتوفى، ونجل ابنة خال المتوفى "له معلومات جنائية".



بمناقشة زوجة المتوفى اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني، وبين زوجها أسفرت عن مشاجرة، قام على إثرها المتهم الثاني بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية "أرشدت عنها"، فأحدث إصابته الـمُشار إليها ووفاته.

فاتفقت والثاني على الاتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثراً بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله، ولدى حضور الـمُبلغان ومشاهدتهما الإصابات بجسم المتوفى اشتبها فـى الوفاة فلاذ المتهم الثانى بالهرب.



توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى مكان اختباء المتهم الهارب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته «هاتف محمول، فيزا كارت ، خاصين بالمجنى عليه».

بمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى وأضاف باستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجنى عليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.