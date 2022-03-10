الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الوضع حول محطة «تشيرنوبيل» للطاقة النووية

ألكسندر لوكاشينكو،
ألكسندر لوكاشينكو،

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلعه خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية على الوضع في منطقة محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.
وذكرت وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية أن لوكاشينكو أصدر تعليمات للمتخصصين البيلاروس لتوفير الطاقة لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.
وأضاف لوكاشينكو:"لكن يمكننا أن نرى بأنفسنا، وبياناتهم تتوافق مع بياناتنا: تم قطع إمدادات الطاقة عن محطة تشيرنوبيل. تفهمون جيدا أن المحطة نفسها تنتج الكهرباء، ولكنها أيضا تستهلك الكثير من الكهرباء من أجل التشغيل ".
يذكر أنه نتيجة للعملية الخاصة للقوات الروسية على أوكرانيا، تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل (المتوقفة) وزابوروجيا (العاملة).
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن سيطرة روسيا على محطتى "تشيرنوبيل" و"زابوروجيا" للطاقة النووية جرى لمنع القيام باستفزازات نووية من جانب كييف، مشيرة إلى أن مخاطر ذلك كانت ممكنة تمامًا.

مينسك لوكاشينكو تشيرنوبيل الأوكرانية بوتين

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وائل لطفي

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