كيف يمكنك معرفة ما إذا كان كلبك مصابًا بالاكتئاب؟

وجد استطلاع أجرته جمعية Guide Dogs الخيرية على 1000 من أصحاب الكلاب أن 74 ٪ من الحيوان يظهر سلوكًا يشير إلى القلق والاكتئاب، والذي يعادل نسبة تصل إلى حوالي 8.8 مليون كلب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن العلامات فقدان الشهية، التدمير، انخفاض مستويات النشاط، إنهم لا يختلفون عنا كثيرًا، لكن هل تساعدهم الشوكولاتة؟ بالطبع لا، الشوكولاته سامة له، لكن يمكنك القيام بنزهة سريعة، والتمارين المنتظمة مهمة، ولكن غالبًا ما يكون هناك ما هو أكثر من ذلك.

وفقا للجارديان، قال كبير المسؤولين العلميين في Guide Dogs الدكتور Helen Vaterlaws-Whiteside: "إنها وجهة نظر عفا عليها الزمن أن تعتقد أن الكلاب تحتاج فقط إلى المشي لتكون راضية".

إذن ما الذي يجب أن تفعله أيضًا لإبقائهم سعداء؟ يوصي Vaterlaws-Whiteside بالكثير من التحفيز الذهني، فربما لا يوجد شيء أكثر تهدئة للكلب القلق من لمسة صاحبه، حاول تحديد علامات القلق لدى كلبك وقضمها في مهدها في أقرب وقت ممكن عن طريق حمله أو احتضانهعلى الأريكة أو إعطائها جلسة مداعبة طويلة جيدة.

سيساعد التدليك على الاسترخاء والهدوء حتى أكثر البشر قلقًا، هل تعلم أنه يعمل أيضًا العجائب مع الكلاب أيضًا؟، غالبًا ما يسبب القلق والاكتئاب توترًا في العضلات ويعتبر العلاج بالتدليك أحد طرق تخفيف التوتر، ابدأ من الرقبة واعمل لأسفل بضربات طويلة، حاول أن تبقي إحدى يديك على الكلب بينما تعمل الأخرى على التدليك.

أظهرت الأبحاث أن العديد من الكلاب تفضل الموسيقى الكلاسيكية، يمكن أن تكون موسيقى القيثارة، التي تُستخدم غالبًا في حالات رعاية المسنين مهدئًا طبيعيًا،

جيث ثبت أن العلاج بالموسيقى مفيد إلى أصدقائنا من الكلاب والقطط، يمكن أن تكون قوة الموسيقى مهدئة ومريحة أثناء تواجدك في المنزل أو في السيارة، ويمكن للموسيقى أيضًا أن تخفف حساسية الضوضاء.