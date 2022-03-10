الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان كلبك مصابًا بالاكتئاب؟

كلاب قلقة
كلاب قلقة

وجد استطلاع أجرته جمعية Guide Dogs الخيرية على 1000 من أصحاب الكلاب أن 74 ٪ من الحيوان يظهر سلوكًا يشير إلى القلق والاكتئاب، والذي يعادل نسبة تصل إلى حوالي 8.8 مليون كلب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

 

ومن العلامات فقدان الشهية، التدمير، انخفاض مستويات النشاط، إنهم لا يختلفون عنا كثيرًا، لكن هل تساعدهم الشوكولاتة؟ بالطبع لا، الشوكولاته سامة له، لكن يمكنك القيام بنزهة سريعة، والتمارين المنتظمة مهمة، ولكن غالبًا ما يكون هناك ما هو أكثر من ذلك.

 وفقا للجارديان، قال كبير المسؤولين العلميين في Guide Dogs الدكتور Helen Vaterlaws-Whiteside: "إنها وجهة نظر عفا عليها الزمن أن تعتقد أن الكلاب تحتاج فقط إلى المشي لتكون راضية".

 

إذن ما الذي يجب أن تفعله أيضًا لإبقائهم سعداء؟ يوصي Vaterlaws-Whiteside بالكثير من التحفيز الذهني، فربما لا يوجد شيء أكثر تهدئة للكلب القلق من لمسة صاحبه، حاول تحديد علامات القلق لدى كلبك وقضمها في مهدها في أقرب وقت ممكن عن طريق حمله أو احتضانهعلى الأريكة أو إعطائها جلسة مداعبة طويلة جيدة.

 

سيساعد التدليك على الاسترخاء والهدوء حتى أكثر البشر قلقًا،  هل تعلم أنه يعمل أيضًا العجائب مع الكلاب أيضًا؟، غالبًا ما يسبب القلق والاكتئاب توترًا في العضلات ويعتبر العلاج بالتدليك أحد طرق تخفيف التوتر، ابدأ من الرقبة واعمل لأسفل بضربات طويلة، حاول أن تبقي إحدى يديك على الكلب بينما تعمل الأخرى على التدليك. 

 

أظهرت الأبحاث أن العديد من الكلاب تفضل الموسيقى الكلاسيكية، يمكن أن تكون موسيقى القيثارة، التي تُستخدم غالبًا في حالات رعاية المسنين  مهدئًا طبيعيًا، 

جيث ثبت أن العلاج بالموسيقى مفيد إلى أصدقائنا من الكلاب والقطط، يمكن أن تكون قوة الموسيقى مهدئة ومريحة أثناء تواجدك في المنزل أو في السيارة، ويمكن للموسيقى أيضًا أن تخفف حساسية الضوضاء.

جمعية خيرية كلاب لقلق الاكتئاب الموسيقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى إلغاء نظام التعاقد بالحصة للمعلمين والاكتفاء بـ«التطوع»

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

9 قرارات جديدة للحكومة اليوم

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

النائب العام يكشف تفاصيل ضبط 39 قضية تموينية فى 8 محافظات

الحكومة تعلن ضوابط قبول الطلاب المصريين بأوكرانيا فى الجامعات الخاصة والأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داود عبدالسيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ما وراء الزيارة: هل طلب هرتسوغ من أنقرة وقف نشاط حماس فى تركيا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 24 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الصحة الإسرائيلية تسجل 1346 إصابة جديدة بكورونا