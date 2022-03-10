الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لرجل أعمال وطالب تسببا في وفاة مدمن بمصحة ببنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، اليوم الخميس، بمعاقبة رجل أعمال وطالب بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كلا منهما مبلغ مليون جنيه؛ لتسببهما في وفاة مدمن في مصحة نفسية يديرها بدون ترخيص وإشراف طبي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن هذا الحكم هو الأول من نوعه بعد تعديل القانون الخاص بمصحات علاج الإدمان غير المرخصة وتغليظ عقوبتها بأن لايقل الحبس فيها عن 10 سنوات والغرامة من نصف مليون الى المليون جنيه.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إشارة من مشرحة مستشفى بنها العام بوصول جثة شخص يدعى "أ.ز.ع" وتبين أنه كان يعالج من الإدمان في أحد المصحات بمدينة بنها وعندما توفى نقلته أسرته للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المصحة محل الواقعة يديرها رجل أعمال وطالب جامعي وأنهما استأجرا طابقين في أحد العمارات لعمل مصحة لعلاج الإدمان.

كما تبين أن المركز بدون ترخيص أو أوراق تفيد أنه منشأة طبية للعلاج من الإدمان، ولا يوجد تصريح لمزاولة المهنة.

محكمة جنايات بنها رجل أعمال معاقبة تغريم وفاة مدمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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