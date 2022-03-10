«زور أذونات صرف».. المشدد 3 سنوات لمدير «جمعيتي» بأسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة مدير مشروع جمعيتي بمركز أبنوب بالسجن المشدد 3 سنوات، لاستيلائه على مليون و42 ألفا و560 جنيها، لتورطه بالتزوير في أذونات صرف السلع التموينية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي،وعماد فؤاد بشاي، وأمانة سر خميس محمود.



تعود وقائع القضية 5173 لسنة 2019 جنايات مركز أبنوب إلى تقدم الشركة المصرية لتجارة الجملة منطقة مبيعات أسيوط ببلاغ ضد «ر. ع»، صاحبة مشروع جمعيتي، «أ. ف»، وكيل بالإدارة عن صاحبة المشروع، لقيامهما بالتلاعب في الخطابات المسلمة لهما من إدارة الشركة بأسيوط والموجهة إلى فرع الجملة بمركز أبنوب، عن طريق التعديل في القيمة المالية لكل خطاب.

وذلك لخداع العاملين بفرع الجملة بأبنوب بالتلاعب في هذه الخطابات بالزيادة في المبلغ عن الحد المقرر بإضافة أرقام حسابية وكذلك باللغة العربية، أدى ذلك إلى أن استولى على مبلغ مليون و42 ألفا و560 جنيها، وذلك خلال الفترة من شهر يوليو 2017 حتى سبتمبر 2018.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التزوير والتلاعب في أذونات صرف السلع التموينية وصرف سلع تموينية بسعر أعلى من المقرر لها قانونيا.