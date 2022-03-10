الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 35 حالة تعد على أملاك دولة بالفتح

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأشار محافظ أسيوط إلى إزالة 35 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للري والطرق بمركز أبنوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

IMG-20220310-WA0020


وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتًا إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بحملة مكبرة لتنفيذ عدد 35 قرار إزالة منها 24 حالة تعدي على أملاك ري بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر و4 قرارات تنظيم زراعة و7 حالات تعدي على الطرق العامة بالتعاون مع جهات الولاية وذلك بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والطرق ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني مر وبمساعدة القوات القائمة على تأمين الإزالات من مديرية الأمن ومركز شرطة الفتح.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 والتي بدأت المرحلة الأولى بها خلال الفترة من 19: 30 يناير الماضي وتم خلالها إزالة 289 حالة تعدي بإجمالي مساحة 31160 متر مربع مباني و168 فدان و48 قيراط زراعة بينما نفذت المرحلة الثانية من 6: 26 فبراير الماضي وتم خلالها إزالة 641 حالة تعدي بمساحة 52389.75 متر مربع و 349 فدان و38 قيراط زراعة والمرحلة الثالثة جاري تنفيذها خلال الفترة من 6 : 26 مارس الجاري مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدي الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

IMG-20220310-WA0019


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
اسيوط محافظة اجراءات محافظ أسيوط وزير التنمية المحلية التنمية المحلية أجهزة الدولة الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

النائب العام يكشف تفاصيل ضبط 39 قضية تموينية فى 8 محافظات

عودة لأجواء يناير.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

67 مليون دولار قيمة صادرات مصر الغذائية إلى روسيا وأوكرانيا في 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 10-3-2022

الإنقاذ النهري بالمنوفية تتمكن من إنقاذ سيدة سقطت في بحر شبين بسيارتها الملاكي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

فيلم قدرات غير عادية.. نهاية أسطورة داوود عبد السيد

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا