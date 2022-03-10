اليوم.. الحكم على تاجر وزوجته قتلا والدها لخلاف مالي بالعمرانية

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، الحكم على تاجر وزوجته، لاتهامهما بقتل والد المتهمة الثانية بسبب خلافات مالية بمنطقة العمرانية في الجيزة.



وأحالت النيابة العامة المتهمين «أ.ح»، 38 سنة تاجر طيور، وزوجته «ر. م»، 38 سنة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل والد المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول.

- نتائج التحقيقات



وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها مع المتهم واستمعت خلالها لأقوال عدد من شهود العيان، أن المتهم اقترض مبلغ مالى من حماه بحجة استخدامها في التجارة، وبالفعل بدأ في ممارسة نشاطه، بعدما سحب المبلغ من حساب المجني عليه البنكي، وبعد فترة طالبه المجنى عليه برد المبلغ ولكن عجز عن سداده، فحدثت بينهما خلافات شديدة.

وتابعت التحقيقات أنه يوم الجريمة حدثت مشاجرة عنيفة بين المجني عليه والمتهم، اعتدى خلالها الأخير على حماه بالضرب، فأصيب بحالة إعياء شديدة فقد على أثرها الوعى وفارق الحياة، بعدها اصطحب المتهم زوجته وابنائه الذين كانوا يعيشون معه في منطقة العمرانية، وانتقلوا للعيش في منطقة الطالبية، بعدما هدد زوجته بالطلاق إذا لم تستجيب له.

- اكتشاف الجريمة بعد 22 يوما



وكشفت التحقيقات أن اكتشاف جريمة مقتل المجنى عليه تم بعد مرور 22 يوما على وفاته، حينما بدأ الجيران يشتمون رائحة كريهة تخرج من المنزل المقيم فيه المجنى عليه؛ ولكنهم ظنوا في بداية الأمر أن الحمام نفق وأن تلك الرائحة جراء نفوقه، ولكن مع مرور الوقت، بدأت الرائحة تزيد، وعدم ظهور المجنى عليه في الشارع كعادته أثار الشكوك حول وجود أمر غير طبيعى حول اختفائه.

وتبين اختفاء ابنة المجنى عليه وزوجها رغم اعتياد ترددهم عليه من وقت لآخر، وباستدعائهم وسماع أقوالهم، دارت الشكوك حول زوج ابنة المجنى عليه، بعدما أثير أمر الـ35 ألف جنيه الذى اقترضهم من الضحية قبل وفاته، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتل المجني عليه بغير قصد، خلال مشاجرة حدثت بينهما، نتيجة خلافات مالية.