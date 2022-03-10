اليابان تأمل في تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية تحت قيادة رئيسها الجديد

هنأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس يون سيوك- يول على فوزه في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، معربًا عن أمله في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد توترات جسيمة بسبب قضايا تاريخية وتجارية.

وقال كيشيدا للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية الرسمية عبر موقعها الرسمي:" أعتزم العمل عن كثب مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لتحسين العلاقات مع سول"، مؤكدا أن العلاقة الصحية بين الدول المجاورة ضرورية من أجل تعزيز السلام والاستقرار العالميين، لاسيما بعدما أحدثت الأزمة الأوكرانية تحولًا كبيرًا في العلاقات العالمية واستمرار كوريا الشمالية في عمليات إطلاق الصواريخ بشكل متكرر.

وأضاف كيشيدا: أن "العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية تمر بظروف صعبة ولا يمكننا تركها كما هي".

وتراجعت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود منذ أن ألغت سول فعليًا اتفاقية عام 2015 لحل قضية تاريخية تُسمى بقضايا نساء المتعة ابان فترة الحرب بين البلدين "نهائيًا وبشكل لا رجعة فيه"، وأمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في عام 2018 شركتين يابانيتين بدفع تعويضات للعمال المطلوبين سابقًا، وهو حكم رفضته طوكيو باعتباره انتهاكا للقانون الدولي.

وتصر اليابان على أن سول ، وليس طوكيو، يجب أن تعمل لحل هذه القضايا. مع ذلك، أعرب مجتمع الأعمال الياباني عن أمله في التعاون الثنائي الوثيق في ظل تولي يون زمام السلطة في كوريا الجنوبية.