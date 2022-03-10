السيطرة على حريق بوحدة سكنية فى بورسعيد

شهدت منطقة أرض الجبل نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حريقًا أدى إلى حالة من الرعب والقلق لدى الأهالي.

وتلقت الحماية المدنية ببورسعيد بلاغًا بتصاعد نيران من داخل وحدة سكنية بمنطقة أرض الجبل، وعلي الفور تم الدفع بفريق بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، وتمكن الفريق من الوصول بعد دقائق من اندلاع الحريق.

وتأكد فريق الإطفاء من عدم وجود مواطنين داخل الوحدة السكنية، وتبين أن آلسنة اللهب تتصاعد من داخل أحد الغرف بكثافة تجعلها قد تصل إلي الوحدات المجاورة، والعمارات السكنية المجاورة للحريق.

الدفع بسيارتي إطفاء

على الفور تم التعامل بسيارتي الإطفاء وتم محاصرة النيران داخل الغرفة وإخمادها بشكل كامل، وذلك قبل أن تحدث كارثة، وسط إشادة من الأهالي بسرعة واحترافية تعامل الحماية المدنية.

وعقب السيطرة على النيران تم تبريد أعمال الإطفاء، وذلك للتأكد من عدم تصاعد الأدخنة والتي قد تؤثر على سلامة المواطنين والصحة العامة، وحتى لا تشتعل النيران مرة أخرى.

الإجراءات القانونية

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة.

ويقوم فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحريق وحصر التلفيات والاستماع إلي أقوال شهود العيان، وذلك لاستكمال التحقيقات.

وفي شأن آخر؛ اندلع حريق في إحدى الوحدات السكنية في منطقة شباب المدينة، خلف أبراج أبوالقمصان، بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، حيث نشب حريق هائل تسبب في حالة من الزعر للأهالي بسبب تصاعد الأدخنة الكثيفة.

وتلقت قوات الحماية المدنية ببورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بفريق، بقيادة العقيد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء، تمكن من الوصول إلى موقع الحريق، بعد دقائق من بلاغ الأهالي.

ووصل فريق الإطفاء والنيران تتصاعد من داخل الغرفة وسط تجمع للأهالي، وتبين أن الحريق نشب في إحدى الغرف، وألسنة النيران تكاد أن تتجاوز إلى باقي الوحدة السكنية، والعمارات المجاورة،وتم التعامل بسيارتي إطفاء، وتوجيه مخارج الإطفاء إلى جوانب الغرفة، وتمكن الفريق من محاصرة النيران قبل أن تحدث كارثة كبرى، بعد التأكد من عدم وجود أهالي داخل الغرفة.

وعقب الانتهاء من أعمال الإطفاء، تم تبريد الحريق بواسطة المواد الكيماوية، للسيطرة على الأدخنة المتصاعدة، حتى لا تؤثر على حياة وصحة المواطنين، خاصة مرضى حساسية الصدر.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وعلي الفور تم تكليف فريق من البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، واستمع إلى أقوال شهود العيان والسكان، ويجري العمل علي حصر التلفيات، واستكمال التحقيق في المحضر الخاص بالواقعة.