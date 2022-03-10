الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكي يطوير طبق طائر يمكّن راكبه من الوصول بعيدا عن زحام المرور

الطبق الطائر
الطبق الطائر

تمكن مهندس ومتدرب على الطيران، مؤخرا، من تطوير طبق طائر، يمكّن راكبه من الوصول لوجهته بعيدا عن زحام المرور.

 

واختبر ستيفن تيبيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زيفا أيرو"، وهي شركة ناشئة تتخذ من تاكوما في واشنطن مقرا لها، مركبته النموذجية "أكتوكوبتر" التي تعمل بالبطاريات، وفقا لسكاي نيوز. 

 

وقال تيبيتس: "العملاء الذين نستهدفهم الآن هم أفراد الإسعافات الأولية والمسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما، لعلاج الضحايا بأسرع ما يمكن.

 

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عبرت أيضًا عن اهتمامها بالاختراع، وقال: "تواصل معنا أيضا عدد من الأثرياء الذين يرغبون في الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم".

 

وتهدف "زيفا أيرو" في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك مركبة طائرة مستدامة في كل مرأب سيارات، ومن المرجح أن يكون سعر الطبق الطائر البالغ نحو 250 ألف دولار بعيدا عن متناول معظم العملاء في الوقت الراهن، لكن جوربير سينغ، مدير قسم التكنولوجيا بالشركة متفائل حيث يقول: "مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلا".

 

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عبرت أيضا عن اهتمامها بالاختراع، وقال: "تواصل معنا أيضا عدد من الأثرياء الذين يرغبون في الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم".

 

وتهدف "زيفا أيرو" في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك مركبة طائرة مستدامة في كل مرأب سيارات، ومن المرجح أن يكون سعر الطبق الطائر البالغ نحو 250 ألف دولار بعيدا عن متناول معظم العملاء في الوقت الراهن، لكن جوربير سينغ، مدير قسم التكنولوجيا بالشركة متفائل حيث يقول: "مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلا".

التكنولوجيا وزارة الدفاع واشنطن البنتاجون سيارات

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