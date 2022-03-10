الخميس 10 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب الأمريكى» يقر مشروع قانون لتقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار لأوكرانيا

مجلس النواب الأمريكى
مجلس النواب الأمريكى

وافق مجلس النواب الأمريكى على  مشروع قانون يتضمن تقديم مساعدات بأكثر من 13 مليار دولار لأوكرانيا، بحسب "سكاى نيوز".

 

يأتي هذا بينما من جهة  أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، رصد حزمة مساعدات بأكثر من مليارى يورو للمتضررين من الحرب الدائرة فى أوكرانيا من سكان وشركات ودول، وجاء فى بيان للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن الأموال ستؤمن سريعا لدعم الشركات الأوكرانية.

 

وفي سياق متصل، قلل البيت الأبيض، ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من سقف توقعات إمكانية إتمام الصفقة الثلاثية التي تقضي بأن تقوم بولندا بمنح أوكرانيا مقاتلات "ميج-29" في مقابل تعويض الولايات المتحدة الأسطول الجوي البولندي بمقاتلات أمريكية من طراز "إف-16".

 

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز"، أن التعليقات الحذرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الصفقة إضافة إلى الإشارات التي خرجت من العاصمة البولندية وارسو، تمثل ضربة قوية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا المشرعين الأمريكيين، في رسالة مصورة بثها يوم السبت عبر تطبيق "زوم"، إلى تقديم المزيد من الطائرات العسكرية والدعم لبلاده التي تواجه غزوًا روسيًا.

 

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادتها أمام الصحفيين، أن الإدارة الأمريكية لا تعارض إتمام مثل هذه الصفقة، غير أنها قالت إن هناك تحديات لوجيستية كبيرة تحيط بها.

 

من جانبه، سعى المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إلى خفض التوقعات أيضًا بالنسبة للصفقة قائلًا للصحفيين: "إننا في مرحلة مبكرة للغاية من النقاشات بشأن إمكان تحقق ذلك، وإنها حتى الآن، ليست صفقة محققة، وليس من الواضح عدد الطائرات الأمريكية التي تتضمنها (الصفقة) أو كيف سيتم نقلها وتسليمها".

 

وفي محاولة لوصف ما يجري من محادثات بهذا الشأن قال "كيربي": "إنها مجرد نقاشات حول إمكانية أن تقوم دولة ما بتقديم طائرات (لأوكرانيا) وأن تطلب من جانبها تعويض النقص لديها من الولايات المتحدة".

 

وكانت الحكومة البولندية وصفت السبت الماضي ادعاءات تقديمها، أو اعتزامها تقديم مقاتلات "ميج" إلى أوكرانيا بأنها "أخبار كاذبة".

مجلس النواب الأمريكي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أوكرانيا ​أوكرانيا​ أزمة الغزو الروسي

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