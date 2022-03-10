الخميس 10 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استكمال محاكمة 14 متهما فى قضية «العائدون من الكويت».. اليوم

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تستكمل  الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم  الخميس، جلسات محاكمة 14 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "العائدين من الكويت".

تعقد  الجلسة  برئاسة المستشار  معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار، و محمد فريد،  وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 14 متهمًا على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمقيدة برقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "العائدين من الكويت".

والمتهمون في القضية هم: "محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، وسمير يونس أحمد الخضري، وأبوبكر عاطف السيد، وحسام محمد إبراهيم العدل، وناجح عوض بهلول، مؤمن أبوالوفا متولي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، ووليد سليمان محمد، وإسلام عيد عبدالموجود الشويخ، وخالد محمود المهدي، ومحمد خلف عبداللطيف، وإسلام علي عبدالرحمن عبدالله، وفالح حسن محمد العقيبي".

 وفي غضون الفترة من 2015 وحتى تاريخ ديسمبر 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، أولًا: المتهمان الأول والثاني، تولى كل منهما قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول مسئولية رابطة أعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، وتولى الثاني مسئولية المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان المصريين بالكويت، تلك الجماعة التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهم الثالث تدريبات عسكرية لدى مجموعات العمل النوعى المسلحة التابعة لها.

ثالثًا: المتهمان الحادي عشر والثاني عشر أيضًا: تسللا من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، بأن تسللا إلي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من الأماكن المخصصة لذلك.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار معتز خفاجي العائدين من الكويت محاكم طرة ا إعلاميا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مجلة بريطانية تضع مصر من الوجهات المثيرة لإجازات 2022

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 10 مارس 2022

النواب الأمريكى يقر مشروع قانون لمنع واردات الطاقة الروسية بأغلبية ساحقة

واشنطن تنفى امتلاك مختبرات للأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا‎‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا