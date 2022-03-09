الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» في 24 ساعة: إطلاق 107 مراكز متنقلة وإنهاء تدريب موظفي المحليات

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

وأعلنت وزارة التخطيط عن الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة للمواطنين، والتي تم إتاحتها في إطار توقيع الوزارة لعدد من بروتوكولات التعاون مع وزارة الداخلية “قطاع الأحوال المدنية – قطاع المرور والحماية المدنية”، ووزارة العدل “قطاع التوثيق والشهر العقاري”؛ لتجهيز عدد من السيارات التكنولوجية المتنقلة.

https://www.dostor.org/3737376

واختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجه التدريبي "الحوكمة والتنمية المستدامة وأثرهما على أداء وأهداف المؤسسة" الذي عقدته شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية" عن بعد بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية لمدة 5 أيام متواصلة لعدد من المتدربين من مختلف محافظات مصر (القاهرة، الجيزة، المنوفية، سوهاج، الاسماعيلية، قنا، دمياط، والسويس) ودولة زيمبابوي وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

https://www.dostor.org/3737527

وعقدت وزارة التخطيط، ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص سلسلة من ورش العمل بمشاركة عدد من العاملين بالوزارة والجهات التابعة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الديموجرافي ومعهد التخطيط القومي وبنك الاستثمار القومي، لعرض المؤشرات الفعلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين ومناقشات تحسين بيئة العمل، وإطلاعهم على النسب الفعلية لمشاركة الرجال والسيدات في كل درجة وظيفية وخاصة نسب مشاركة المرأة في الوظائف القيادية. جاءت الورش التدريبية في إطار الدعم المستمر من جانب الوزارة للمرأة، وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي لها.

https://www.dostor.org/3737963

قال الدكتور إبراهيم أمين، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير الإداري، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن خطة الإصلاح الإدارى فى مصر واجهت العديد من التحديات فى مقدمتها تعقد الهيكل التنظيمى للدولة الذى يضم أكثر من 600 وحدة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، إضافة إلى وجود عدد ضخم من التشريعات والتى تحتاج إلى إعادة نظر.

https://www.dostor.org/3737591

وأكد د. فريد عبد العال، أستاذ التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، أن رؤية تطوير الجهاز الإداري للدولة مصر 2030 هدفها الأساسي الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يعلى من رضاء المواطن، ويستطيع أن يقوم بدوره التنموي.
https://www.dostor.org/3737562

التخطيط الدكتورة هالة السعيد المراكز التكنولوجية المتنقلة تدريب محليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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