أسرة الشهيد عبدالله البهنسي توجه الشكر للرئيس السيسي: فخورون بتكريم اليوم

شهد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالية "يوم الشهيد"، اليوم الذي لا ينسي من ضحون بأرواحهم فداء للبلد، لم يخشى أحدا منهم الموت لكنهم استشهدوا في سبيل الله والوطن، وفي 9 مارس من كل عام نحتفل بيوم الشهيد، الذكرى التي نحيي بها أرواح أبطالنا الأبرار الذين عشقوا تراب بلدهم.



تواصلت "الدستور" مع أسرة الرائد الشهيد عبدالله محمود المرسى البهنسي الذي استشهد العام الماضي نتيجة تعرضه للإصابة في مالي، وقام أفراد الأسرة بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب تكريم اليوم واحتفالا بيوم الشهيد.



قال محمود البهنسي والد الشهيد عبد الله البهنسي إن نجله استشهد في يوم 6 ديسمبر العام الماضى، وذلك بعد إصابته فى مالى، ولكن تم نقله على الفور للعاصمة السنغالية داكار لكي يستكمل العلاج ويكون تحت رعاية طبية كاملة، ولكن يشاء القدر ويستشهد بعد أسبوعين.



وأشار والد الشهيد البهنسي إلى أنهم كانوا دائما على تواصل مع سفير مصر بالسنغال وبعض من قادة الشهيد، لكي يشعرون براحة بال واطمئنان على ابنهم الشهيد، وخلال فترة الإصابة كان هناك تواصل متبادل بين أسرته والقادة والسفير طوال فترة إصابته، لافتا إلى أن التواصل كان من مختلف الجهات وعلي رأسهم قيادة المشاة منذ استشهاده وحتى يومنا هذا ولم ينسى مدى حبهم لابنه.



وفي نهاية الحديث وجه والد الشهيد البهنسي وأسرته، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن مدى فخرهم بابنهم البطل، والسعادة التي تملأ قلوبهم تقديرا لابنهم الشهيد.



وأضافت شقيقة الشهيد مريم البهنسي قائلة: "أنا بشكر الرئيس على اليوم دا ومبسوطة وفخورة بأخويا الشهيد".



وخلال احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مدي معاناة أهالى الشهداء، قائلا: "فراق الابن أو الزوج أو الاب صعب.. بشكر اللى قدموا العرض الدرامى عن تضحية الشهداء.. الكلام ده قولته قبل كده.. يا مصريين.. اللقطة دى أو الفقرة دى.. ده ثمن كبير اوى اندفع علشان كلنا نعيش.. فأقل تمن ندفعه أننا نحافظ اللى هما ضحوا من أجله.. شبابنا زينة شباب مصر من كل حتة.. من جيش وشرطة وقضاء.. حتى المواطنين العاديين".