الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا»: استجابة عربية للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

الاسكوا
الاسكوا

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، إن البلدان العربية سارعت إلى الاستجابة للتداعيات الاقتصادية التي تركتها أزمة كورونا على الأفراد والأسر المعيشية، حيث اعتمدت تدابير، منها التحويلات النقدية واعانات دعم الأجور والإعفاءات من سداد فواتير المرافق العامة وضبط أسعار السلع الأساسية.

ومع أن العديد من هذه التدخلات كان محدود النطاق والمدة ولن يصبح من ركائز نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلا أن الاستجابات الحكومية للأزمة أقرت بالحاجة إلى مساعدة أولئك الذين لم تشملهم البرامج القائمة، ويمكن لتوسيع نظم الدعم وتعزيز استجابتها للصدمات، بالإضافة إلى آليات التنفيذ المبتكرة والجهود الرامية إلى تحسين السجلات الاجتماعية والتعجيل بمشاريع الإصلاح الطويلة الأجل، أن تدخل تحسينات دائمة على نظم الحماية الاجتماعية وتدفع باتجاه إحراز تقدم في تنفيذ خطة عام 2030.

أضافت "الإسكوا"، في تقرير لها أن البلدان العربية كثيرا ما استخدمت البنية التحتية القائمة في مجال الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاق البرامج استجابة للأزمة، سواء من خلال زيادة الاستحقاقات المقدمة إلى المستفيدين أو زيادة عدد المستفيدين، وهي استراتيجيات تعرف على التوالي بالتوسع العمودي والأفقي. وبينما كان العديد من التدابير مؤقتا، سرع بعض البلدان عمليات الإصلاح أو أدخل تغييرات دائمة على البرامج القائمة أو ضم عناصر جديدة إلى نظم الحماية الاجتماعية خاصته.

واعتمدت بلدان المنطقة تدابير توسع مؤقتة استهدفت النساء والأسر التي لديها أطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال الذين أفقدتهم الأزمة وظائفهم وغيرهم من الفئات الضعيفة، حيث أتاحت بلدان متعددة، منها الأردن والسودان والعراق ودولة فلسطين ومصر للعمال في القطاع غير النظامي، إمكانية الاستفادة، وإن مؤقتا، من الاستحقاقات النقدية والعينية.

واستهدفت تدابير التوسع الأفقي في بعض الحالات العمال من قطاعات معينة، كما كان الحال عليه في البحرين وتونس وجزر القمر والجمهورية العربية السورية وموريتانيا، واستفاد العمال الذين خضعوا لأوامر العزل الذاتي والحجر الصحي من حماية مؤقتة لدخلهم في الإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية، وعززت المدفوعات التكميلية المقدمة لمرة واحدة استحقاقات التحويلات النقدية في الأردن والعراق. 

اللجنة الاقتصادية الإسكوا البلدان العربية للتداعيات الاقتصادية كورونا الأفراد التحويلات النقدية أسعار السلع الأساسية الاستجابات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

الحكومة تدرس تداعيات الأزمة الأوكرانية على السلع الأساسية

رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

المرتزقة فى ليبيا.. مصير مرهون بانتخابات غائبة ووضع سياسى معقد

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

متى يكون لحياتك معنى؟

حسين دعسة

أخبار ومؤشرات عن الحرب العالمية الثالثة

خالد عكاشة

المقاتلون الأجانب.. خطيئة الحرب الروسية الأوكرانية

د هند جاد

مافيا الحروب

محمد العسيري

لعبة تصدير الفزع

د.محمد شادي

الحشائش وصراع الأفيال

د. بهي الدين مرسي

هل يمنح الطعام العضوى صك العضوية للالتحاق بموائد الأثرياء؟

عبد الرحيم طايع

أين معرض الكتاب بالأقصر؟

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى لـ أردوغان: زيارتى لتركيا لحظة مهمة فى العلاقات بين بلدينا

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا