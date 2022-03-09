الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سفارة بلاروسيا فى إيطاليا

انفجار
انفجار

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سفارتها في إيطاليا.

وقالت الخارجية البيلاروسية، في بيان، إنه اقترب أشخاص مجهولون يرتدون أقنعة من مبنى البعثة البيلاروسية، حاملين في أيديهم أشياء مجهولة، ثم أضرموا فيها النيران وألقوها على أراضي السفارة".

وأوضحت، أن أحد المقذوفات انفجر مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمبنى السفارة، فيما لم يصب موظفو البعثة الدبلوماسية، وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت: "بعد الفحص البصري لأحد المقذوفات التي لم تنفجر، تبين أن الأمر يتعلق بعبوة ناسفة بدائية الصنع محشوة بالبارود".

وفى وقت سابق من اليوم، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، وقالت إن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن "تذهب أبعد وأن تمضي أسرع" في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وزارة الخارجية البيلاروسية انفجار عبوة ناسفة إيطاليا البعثة البيلاروسية النيران

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