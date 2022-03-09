خالد نايف: شركات المقاولات تدرس تنفيذ شبكة إنارة «ابني بيتك» بالمنيا الجديدة

كشف خالد نايف، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، تفاصيل تنفيذ شركات المقاولات المتخصصة في أعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لشبكة إنارة الحي الثاني بمشروع ابني بيتك "1" في مناقصة عامة لشركات المقاولات المتخصصة والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشروط منها أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمركز تكنولوجيا المعلومات بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا للنسخة الواحدة.

وقال نايف إن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، كما يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بـ30 ألف ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

أضاف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة أن جلسة الاستفسارات ستعقد الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 الجاري، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الثلاثاء الموافق 5 أبريل المقبل بمقر الجهاز، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة السادسة والمتخصصة في أعمال الكهروميكانيكية والالكترونية والمنشآت والمصانع والمباني العامة أو الفئة الرائعة من أعمال صيانة وتشغيل محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتنص المادة 78 لجميع الجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد بينها بالاتفاق المباشر بواسطة السلطة المختصة بكل منها دون القيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة كما يجوز أن تنوب عن بعضها مباشر إجراءات التعاقد في معنية كما تسري هذه المادة علي الهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للإنتاج الحربي كما يجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلي أى من وحداتها التابعة