«ثقافة الإسماعيلية» تحتفل باليوم العالمى للمرأة

أطلق فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل فعاليات اليوم العالمي للمرأة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والدكتورة رضوى جعفر نائب الإسماعيلية لمجلس النواب، والدكتورة عفاف الكومي مقررة المجلس القومي للمرأة ومنسق الحفل، وعدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة .

بدأت مراسم الاحتفال بالسلام الوطني، وآيات من القران الكريم ورحبت عفاف الكومي مقررة المجلس القومي للمرأة بالضيوف، اعقب ذلك كلمة الكاتب محمد نبيل، وتقدم فيها بأسمى معانى الشكر والتقدير للمرأة المصرية.

وتناول تاريخ مشاركات المرأة في الأحداث التاريخية الهامة وفي مقدمتها مشاركة إياحا أم أحمس في تكوين جيشاً عظيماً لمحاربة الهكسوس ودورها المهم والمؤثر في ثورة ١٩١٩م مروراً بحرب أكتوبر المجيد، حيث إن المرأة لعبت دوراً مهماً بالتبرع بالدم والعمل بالمستشفيات لرعاية الجرحى والمصابين، كما دعا إلي حث المجتمع علي استغلال هذا اليوم الخاص للمشاركة مع إنجازات المرأة والتذكير بنضالها المستمر والعمل المشترك لإحداث التنمية العامة جنباً إلى جنب مع الرجال واختتم حديثه بخالص التحية والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية وقرينته لتقديرهم للدور المهم والملهم الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمعات والدور العظيم لنساء مصر في بناء الوطن وحمايته.

ثم كلمة فيبي فوزي والتي أعربت عن سعادتها بحلول هذا اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة لتكريم المرأة مشيرة إلى الكثير من الانتهاكات لحقوق المرأة داعية إلى المساواة بين الجنسين في كافة مناحي الحياة، كما أشارت إلى أن اليوم العالمي للمرأة يعتبر مناسبة عالمية تؤكد بأن المرأة كائن حي ولها إسهامات وأدوار في المجتمع.

وأضافت، أن الاحتفال بيوم المرأة يدل على الاعتراف بما تقوم به في كافة المجالات الإنسانية لافتة إلى أن تاريخ الثامن من مارس خُصص لعكس مقدرات النساء، مؤكدة بأنه حتى في مجالات العمل السياسي تستطيع أن تلعب أدوارا قيادية وتتقلد أرفع المناصب القيادية،.

وأشارت إلى جملة من التحديات التي تعانى منها المرأة خاصة على الصعيد الاجتماعي وتقدمت بالتهنئة لجميع نساء مصر متمنياً صمود النساء في بلادنا أمام كل الصعوبات والتحديات التي تواجههن لتمضي إلى الأمام برسالتها في الحياة.

تلاها كلمة المهندس أحمد عصام، والذي أشار إلى إن المرأة وعبر عصور التاريخ المختلفة كان لها الدور المحوري في المجتمع فهي رمز الأستقرار والأمان، والتقدم في حياة المجتمعات والأمم وعندها نقطة البداية فهي الأم وعندها أول المشوار، وقد كانت المرأة المتمثلة بالأم دائماً هي المسئولة الأولى عن رعاية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم تنشئة صالحة فهم من سيقوم عليهم المجتمع كله والأمم كذلك ولا يقف دور المرأة في التربية فحسب فهي الأم والمرأة العاملة والطبيبة والمُدرسة والمهندسة والمحاربة أيضاً، وقفت المرأة في مصاف الرجال في كل مناحي الحياة وناضلت لسنين طويلة؛ لتحصل على حقوقها واليوم العالمي للمرأة جاء ليكرم هذه المرأة المناضلة والتي حاربت لتحصل على حقوقها

اعقب ذلك تكريم رئيس الإقليم ونائب محافظ الإسماعيلية ووكيل مجلس الشيوخ لبعض نماذج المرأة المكافحة في عدد من المجالات المختلفة، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للموسيقى العربية بقيادة أحمد القاضي، وتضمن العديد من أغنيات زمن الطرب ومنها أغنية "يا مسافر وحدك غناء محمد جمال، فوج النخل غناء محمود الجوهري".