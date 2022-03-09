الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 11 ألف كتاب تعليمى داخل مكتبة دون تفويض بالقاهرة

كتاب تعليمي داخل
كتاب تعليمي داخل مكتبة دون تفويض بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها  لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة- بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة) ببيع وتخزين العديد من الكتب الدراسية الخارجية دون تصريح ودون فواتير شراء ودون تفويض أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن الخاص بالمكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (11250) نسخة  كتاب دراسى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بوزارة التربية والتعليم دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القاهرة وزارة الداخلية وزارة التربية والتعليم مكافحة الجريمة الملكية الفكرية وزارة التربية حماية حقوق الملكية الفكرية أجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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