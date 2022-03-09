الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مخرج فيلم الشهيد خالد: القصة تتطابق مع بطولة أغلب شهداء الجيش المصرى

مخرج فيلم الشهيد
مخرج فيلم الشهيد خالد

قال عبدالجواد ابراهيم، مخرج فيلم الشهيد خالد، إن الفيلم الذي تم عرضه في حفل يوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رسالة امتنان لكل بطل ضحى بروحه من أجل مصر، موضحا أن أحداث الفيلم هي شهادة توثيق تتطابق أحداثها مع القصص الواقعية لحياة عدد من شهدائنا الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن خلال السنوات الأخيرة.

وكشف إبراهيم أن أحداث الفيلم  تدور حول أحد أبطال قوات الصاعقة بالجيش المصري الذي نال الشهادة في اللحظة التي كانت زوجته تضع مولوده الأول، لكنه فضل أن يلبى نداء الوطن بمحاربة الإرهاب في سيناء.

وأوضح أن الله وعد الشهداء بالخلود في القران الكريم بقوله تعالى {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}.

وأشار إلى أن الفيلم يناقش خلود بطولة الشهيد في وجدان الوطن ووجدان الشعب المصري العظيم.

جدير بالذكر أن فيلم الشهيد خالد من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج عبدالجواد ابراهيم وبطولة الفنان سيد رجب والممثل الشاب علاء عرفة، والفنانة أسماء جلال وعدد من النجوم.

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يوم الشهيد

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