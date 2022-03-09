الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم قافلتين سكانيتين بمركزي المحمودية وكفر الدوار

تنظيم قافلتين
تنظيم قافلتين

نظمت الوحدات المحلية لمركزى المحمودية وكفر الدوار بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين سكانيتين شاملتين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية".

وأسفرت القافلة التي توجيهها إلى المحمودية عن الكشف على ٥٥٤ حالة ما بين باطنة وجلدية وأطفال ونساء وتوليد وتنظيم أسرة بالإضافة إلى كشف الإعتلال الكلوي وفحص الثدي ، وتطعيم ٣٦ حالة ضد فيروس كورونا، وإلقاء ندوة تحت عنوان" صحة المرأة والاسرة".

 كما أسفرت عن تجريع ٥٣٢ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش ٢٥٠ رأس ضد الطفيليات الخارجية، وتنظيم ندوة إرشادية عن تطوير مراكز تجميع الالبان و اهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام و الامراض المشتركة بين الانسان و الحيوان السل و البروسيلا، والقاء شعر وغناء وعرض مسرحي "بحبك يارسول الله"، وتوعية أهالى القرية حول "حق الأطفال في الإسلام"، ورفع ٢٥ طن مخلفات وقمامة وصيانة كشافات الإنارة بالقرية والطرق المؤدية إلى المدارس.

أما عن قافلة كفر الدوار، أسفرت عن الكشف على عدد ٢١٥ حالة بعدد من التخصصات من بينها  "باطني، أطفال، جلدية، رمد، مخ وأعصاب "، مع توفير صيدلية وصرف ٤٥٠ عبوة علاج  الأدوية للمرضى بالمجان،و رش ١٣٣  ضد الطفيليات الخارجيةو التوعية عن مبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان "كوب لبن نظيف" تقديم الخدمة لعدد ٥٥ حالة، وشرح وافى لمشروعات الاسر المنتجه والمرأة الريفية،و عمل تدريبات للاطفال، وتنفيذ مباراة كرة قدم للشباب لتشجيعهم على الرياضة وافادتهم عن مدى أهمية الرياضة.

الداخلية البحيرة محافظ البحيرة لتحسين كفر الدوار المبادرة الرئاسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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